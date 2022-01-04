Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, narkotik ekipleri geçen yıl uyuşturucu satıcıları ile mücadelelerinde önemli başarılara imza attı.

Ekipler, Türkiye genelinde 2021'de 193 bin 213 operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda 264 bin 202 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev, araba, iş yeri ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda 19,3 ton esrar, 1,2 ton skunk, 14,4 ton esrar, 478 kilogram kokain, 3,8 ton metamfetamin, 4,5 milyon captagon, 4,4 milyon ecstasy, 5,5 milyon sentetik ecza, 1 milyon kök kenevir bitkisi, 1,9 ton bonzai ile 59 kilogram bonzai hammaddesi ele geçirildi.