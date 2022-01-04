Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Narkotik geçen yıl 264 bin 202 şüpheli yakaladı
Türkiye genelinde 2021’zde gerçekleştirilen 193 bin 213 uyuşturucu operasyonunda 264 bin 202 şüpheli yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, narkotik ekipleri geçen yıl uyuşturucu satıcıları ile mücadelelerinde önemli başarılara imza attı.
Ekipler, Türkiye genelinde 2021'de 193 bin 213 operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda 264 bin 202 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ev, araba, iş yeri ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda 19,3 ton esrar, 1,2 ton skunk, 14,4 ton esrar, 478 kilogram kokain, 3,8 ton metamfetamin, 4,5 milyon captagon, 4,4 milyon ecstasy, 5,5 milyon sentetik ecza, 1 milyon kök kenevir bitkisi, 1,9 ton bonzai ile 59 kilogram bonzai hammaddesi ele geçirildi.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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