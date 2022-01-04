Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC halkının yeni yılını kutlarken, KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu da yeni yıl tebriklerini iletti.

İkili ilişkilerin de gündeme geldiği görüşmede, Türkiye ve KKTC arasında her alanda süren iş birliğinin devamı konusunda mutabık kalındı.