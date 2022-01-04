Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Sucuoğlu ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC halkının yeni yılını kutlarken, KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu da yeni yıl tebriklerini iletti.
İkili ilişkilerin de gündeme geldiği görüşmede, Türkiye ve KKTC arasında her alanda süren iş birliğinin devamı konusunda mutabık kalındı.
Etiketler: Fuat Oktay KKTC
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