Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 19:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ekonomik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'te
Memur ve emekliye ek zam, TL finansal araçlara talebin artırılması, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
- Bireysel Emeklilik Sistemi'nde değişiklik öngören kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki devlet katkısı yüzde 25'den 30'a çıkarılacak.
- İhracat yapan firmalar için kurumlar vergisinde indirim uygulanacak.
- Memur ve emekliye ek zam, TL finansal araçlara talebin artırılması, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
Ayrıntılar geliyor...
Son Haberler
- 20:38
- 20:20
- 20:05
- 20:27
- 20:01
Sıradaki Haber
Vaka sayısı 50 bini geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz