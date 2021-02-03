İnternette her gün saatlerimizi harcıyoruz. Ancak bu mecralarda “gözümüzü dört açmamız” gereken birileri var, dolandırıcılar. Son zamanlarda karşımıza çıkan en büyük dolandırıcılık türlerinden biri de bahis dolandırıcılığı. Kullanılan yöntemleri bilirseniz dolandırıcıların ağına düşme ihtimaliniz de azalır. Şimdi o yöntemlerden bahsedelim.

Güveninizi kazanmak için “sahte yorumlar” yapıyorlar

Bahis dolandırıcılarının sosyal medya hesaplarına girdiğinizde tomar tomar paraların, lüks arabaların olduğu fotoğraflar görebilirsiniz. Muhtemelen de altında şu yorumlar olacak…

“Ağabeyciğim, ablacığım çok teşekkür ederim. Senin sayende bu kadar çok parayı kazandım.”

Yorumlar, güveninizi kazanmak için kullandıkları yöntemlerden. Bu yorumları genellikle kendilerine ait diğer hesaplardan ya da tanıdıklarından yapıyorlar.

Kolayca para kazanan insanları gördüğünüzde “Ben neden oynamayayım?” diye düşünebilirsiniz. Daha sonra dolandırıcıyla iletişime geçerek oynamak istediğinizi söylediniz diyelim. Garantili olduklarını iddia ettikleri “şikeli” maçların kuponlarını bir değer biçerek size satacaklar.

Kupon için belli bir ücret ödediniz ve yasal bahis sitesine girdiğinizde böyle bir maçın olmadığını gördünüz. Yani, kuponunuzun geçersiz olduğunu anladınız ve dolandırıcıya dönüş yaptınız. Ancak dolandırıcı çoktan internet sitesini veya sosyal medya hesabını kapatmış oluyor. Karşınızda muhatap bulamayınca da dolandırıldığınızı anlıyorsunuz.

Legal bahis sitelerine yönlendiriyorlar

Tek yöntem bu değil. Bahis dolandırıcılığına maruz kalan pek çok mağdur vatandaş avukata gidiyor. Avukat Gülden Göymen, kullanılan diğer yöntemleri TRT Haber ile paylaştı. Dolandırıcıların sistematik bir şekilde ilerlediğini söyleyen Göymen, şunları anlatıyor:

“Güven kazandırıldıktan sonra bilet de ücretsiz bir şekilde takdim ediliyor. ‘Dolandırılmadım ki herhangi bir ücret ödemedim’ diye düşünüyor. Hemen bahis sitelerine giriyor, bakıyor böyle bir maç yok. Böyle bir maç olmayınca bu sefer tekrar dolandırıcıyla irtibata geçiyor. ‘Buna yasal bahis bülteninde ulaşamıyorum. Ne yapmam lazım?’ diyor. ‘Bu maç şikeli olduğu için bültenden kaldırıldı. Göndereceğim bahis sitesine gir. Orada zaten herhangi bir şey ödemeden para kazanacaksın. Bana da dua et, benim zaten param çok. Senin gibi mağdurlara yardımcı olmak istiyorum’ diyorlar.

Sonrasında vatandaş legal bahis sitesine giriyor. Legal bahis sitesine girdiği zaman bir üyelik ücreti çıkıyor karşısına. 50-100-200 lira artık ne tutturabilirlerse. Üyelik yapmak istemiyorum butonları da çalışmıyor. Küçük ya da büyük bir miktar para yatırıyorsunuz abone oluyorsunuz.”

Sahte dekontlarla vatandaşı kandırıyorlar

Onların gönderdiği siteye girdiğinizde size önerdikleri maçları görebiliyorsunuz. Kuponunuzu oynadıktan sonra tuttuğuna dair e-posta gönderiliyor. Parayı size göndereceklerini söylüyorlar. Sonrasında ise sizi para vaadiyle kandırmaya devam ediyorlar. Bunu nasıl yaptıklarını Avukat Göymen anlatıyor:

“Parayı beklerken tekrar bir mail geliyor. ‘Türkiye’deki bankanız EFT ya da havale ücreti talep ediyor. Paranın içerisinde yasa gereği kesinti yapma şansımız yok. Siz bize EFT ya da havale ücretini gönderin biz de size paranızı gönderelim’. Tabii, mağdur kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez misali, kazanacağı para 100 bin lira ise 3 bin lira ya da 5 bin lirayı havale ücreti olarak gönderiyor. Bu kuponlar da hep daha önce tutturulmuş gibi photoshop ile oynanarak mağdurları aldatan kuponlar. Photoshop ile sahte dekont üretiyor dolandırıcı ve mağdurun e-postasına gönderiyor. Sonra ek vergi ödeyin, şirketimizin komisyonu vs. derken para üstüne para ve hiçbir bedel edinemediği halde parayı da mağdurlar cebinden harcamış oluyor. ‘Benim param yok’ diyor mağdur. ‘O zaman ne kadar gönderebilirsin?’ diye soruyor. ‘Eyvah ben dolandırıldım’ diye ayılıyor vatandaşlarımız.”

Yasa dışı bahis ve şans oyunlarını oynamak da oynatmak da suç

Mağdur parasını isteyip şikâyet edeceğini söylediğinde de tehdide maruz kalıyor. Avukat Göymen, yasa dışı bahis ve şans oyunlarını oynama ve oynatmanın suç olduğunu söylüyor.

“Mağdura ‘Sen yasa dışı bahis oynadın bu nedenle suç senin yaptığın. Biz seni esas savcılığa veririz’ diyorlar. Sonra e-posta adreslerine savcılık makamı tarafından düzenlenmiş bir yazı geliyor. Yazının içeriğinde yasa dışı bahis oynadınız, devlete bir ceza ödemeniz gerekiyor. Vatandaş genelde bizim kapımızı bu noktada çalıyor.”

Karşınızdaki kişinin bahis dolandırıcısı olduğunu nasıl anlayabilirsiniz?

Bir kişinin bahis dolandırıcısı olup olmadığını nasıl anlarız? Burada dikkat edilmesi gerekenler hakkında Avukat Gülden Göymen şu bilgileri veriyor:

“Dolandırıcı size şikeli bir maç olduğunu iddia ediyor. Niye satsın? Kendi oynar. Bizim yasal bültenimizde bir maç yoksa, buna ait bir kupon olduğunu elinde söylüyorsa bu kişi bir dolandırıcıdır. Eğer size para karşılığı bir kupon satmayı vaat ediyorlarsa, şikeli bir maç olduğunu iletiyorlarsa bu kişi kesin bir dolandırıcıdır. ‘2 lira kazandınız, 5 lira kazandınız, şu linke tıklayın’ gibi linklere lütfen tıklamayın. Çünkü telefonunuza, e-postanıza, bilgisayarınıza erişim sağlayarak kişisel bilgilerinizi elde edebiliyorlar. Buradan daha farklı dolandırıcılık yöntemlerine de maruz kalabiliyorsunuz. Kolay para kazanmanın yöntemi bu değildir.”

Bahis dolandırıcılığına maruz kalırsanız ne yapmalısınız?

Avukat Göymen, bahis dolandırıcılığına maruz kalan birinin yapması gerekenleri anlatıyor:

“Olması gereken şey, derhal savcılığa gidip elindeki yazışmaları sunar, göndermiş olduğu paraların dekontlarını gösterir ve ‘Ben bu konuda mağdur oldum’ diye bildirir. Dolandırıcılar o kadar güzel kendilerini saklamayı biliyorlar ki bu paralar kendi hesaplarına geçmiyor. Genellikle üçüncü kişi üzerinden hesaplarına geçiyor. Siber suçlarla mücadele ekipleri zaten her türlü çabayı sarf ediyor. Dolandırıcılık suçunda siz şikâyetçi olduğunuzda işlemler başlar. Dolandırıcılık suçunun takibi şikâyete bağlı bir suç değildir. Resen takip devam eder ve kamu davası açılır.”

Bahis dolandırıcılığında mağdur olmamak için ‘şikeli maç’ kelimesini ya da ‘Parayla kupon satıyorum’, ‘Kolay para kazanmak ister misin?’ gibi kelimeleri duyduğunuzda dikkatli olmalısınız.