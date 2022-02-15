MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. https://t.co/8ZIgjlRocY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 15, 2022

"Fiyatları düzeltmeyenlere en ağır cezalar verilmeli"

Gündeminde gıda ürünlerindeki KDV indirimi, hedefinde fahiş fiyat artışı yapanlar vardı.

Bahçeli, net sözlerle uyardı, zincir marketlere "fiyatları düzenleyin" çağrısı yaptı.

"Alınan bu önemli karar inanıyorum ki vatandaşlarımıza nefes aldıracaktır. Devlet üzerine düşeni yapmış sorumluluk sırası ekonomik aktörlere gelmiştir. Fiyat etiketlerini vatandaşlarımız lehine düzeltmeyenlerin hakkında gerekli adli ve idari takibat yapılmalı, en ağır cezalar uygulanmalıdır."

"'Fatura ödemeyeceğim' sözü isyan teşebbüsünün mahsülüdür"

MHP lideri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "elektrik faturasını ödemeyeceğim" çıkışına sert tepki gösterdi.

"CHP Genel Başkanı’nın “fatura ödemeyeceğim” sözü ise yasa dışı bir eylemin, sivil itaatsizlik kılıflı bir isyan teşebbüsünün, siyasi bir hezeyanın mahsulüdür. Ödemezse sonucu bellidir, elektriği derhal kesilmelidir."

"Avrupa normalarına bağlı kalacaklarmış, bu nasıl köksüzlük?"

Bahçeli'nin gündeminde muhalefetteki 6 partinin gerçekleştirdiği "güçlendirilmiş parlamenter sistem" toplantısı da vardı.

Gösterdiği karikatür üzerinden HDP'nin Millet İttifakı'nın gizli ortağı olduğunu bir kez daha dile getiren Bahçeli, "Yuvarlak masa, altında HDP, onun ayakları altında Avrupa Konseyi, ABD ve Avrupa Birliği var. Yuvarlak masa olunca ayak bir, o da gizli ayak yani HDP. Şu hale bakın şurada 6'lı ganyan ortada HDP" dedi.

Bahçeli, sözü toplantı sonunda yayımlanan metne getirdi.

"Avrupa Konseyi’nin ve Avrupa Birliği’nin normlarına bağlı kalacaklarmış. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bu nasıl bir köksüzlüktür? Cumhur İttifakı için genel geçer bir norm vardır, o da Türk milletinin hakimiyet ve hükümranlık normlarıdır. Bizim için tek geçerli norm Türkiye normudur."

