Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
KKTC'de 334 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
KKTC açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerinin durdurduğu teknede 334 düzensiz göçmen yakalandı.
Akdeniz bölgesinde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik uçağı, KKTC açıklarındaki uluslararası sularda düzensiz göçmen taşındığını fark etti.
Bunun üzerine Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışmada, Hacı Kaptan adlı balıkçı teknesi takibe alındı.
Teknede, yabancı uyruklu 334 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekiplerince Mersin'in Bozyazı ilçesine getirilen göçmenlerin işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Göç KKTC Sahil Güvenlik
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