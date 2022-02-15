14 Ocak'taki televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle Sedef Kabaş hakkında 12 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından mahkeme ilk duruşmayı 11 Mart'a bıraktı.

Mahkeme, Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz'ın aracılığıyla yapılan tahliye talebini ise reddetti.

İddianame

İddianamede, gazeteci Sedef Kabaş "şüpheli", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "mağdur" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, Sedef Kabaş hakkında zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis talep edilirken, 14 Ocak tarihli programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan toplam 2 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor.