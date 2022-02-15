Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlara koronavirüs aşısı çağrısında bulundu.

Koca, paylaşımında "Aşısız omuzun cezasını eklem yerleri, solunum yolları, akciğer ve diğer organlar çeker. Aşımız TURKOVAC hazır. Mümkünse bugün bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Aşısız omuzun cezasını eklem yerleri, solunum yolları, akciğer ve diğer organlar çeker. Aşımız Turkovac hazır. Mümkünse bugün bekliyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 15, 2022

Yerli aşı TURKOVAC için geçtiğimiz hafta yeni bir çalışma da başlatıldı. Çalışmada, 2 doz BioNTech aşısının üzerine bir doz TURKOVAC aşısı yaptıranların antikor değeri ölçülecek.