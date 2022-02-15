Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 14:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koca'dan 'TURKOVAC' çağrısı: Bugün bekliyoruz
[Fotoğraf: AA ]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC için çağrı yaptı. "Aşımız TURKOVAC hazır. Mümkünse bugün bekliyoruz" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlara koronavirüs aşısı çağrısında bulundu.
Koca, paylaşımında "Aşısız omuzun cezasını eklem yerleri, solunum yolları, akciğer ve diğer organlar çeker. Aşımız TURKOVAC hazır. Mümkünse bugün bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Aşısız omuzun cezasını eklem yerleri, solunum yolları, akciğer ve diğer organlar çeker. Aşımız Turkovac hazır. Mümkünse bugün bekliyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 15, 2022
Yerli aşı TURKOVAC için geçtiğimiz hafta yeni bir çalışma da başlatıldı. Çalışmada, 2 doz BioNTech aşısının üzerine bir doz TURKOVAC aşısı yaptıranların antikor değeri ölçülecek.
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