Şırnak-Van karayolu güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine yönelik 2016 yılındaki saldırı ile ilgili terörist Hüseyin Osmanpur'un yargılanmasına devam edildi.

Şırnak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeku duruşmaya terörist Osmanpur tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS üzerinden katıldı.

Savcılık, Hüseyin Osmanpur’un "Devletin birlik ve bütünlüğünü bozma, silahlı terör örgütüne üye olma, kasten adam öldürme, yağma, mala zarar verme ve ateşli silah kanununa muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, yapılan keşifler, dosya kapsamı ve mevcut delilleri göz önünde bulundurarak terörist Hüseyin Osmanpur’a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531 yıl hapis cezası verdi.

6 yıl önce gerçekleşen terör saldırısında 6 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.