Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 15:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teröristler hak ettikleri cezayı misliyle almaya devam ediyor.
Bu kapsamda, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
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