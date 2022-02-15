Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teröristler hak ettikleri cezayı misliyle almaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.