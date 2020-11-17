Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 21:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Azerbaycan tezkeresi Meclis'ten geçti
[Fotoğraf: AA]
TBMM'de Karabağ'a Türk askerinin gönderilmesine ilişkin tezkere kabul edildi.
Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Bu kararla birlikte Türk askeri, Karabağ'daki ortak merkezde 1 yıl süreyle görevlendirilecek.
Tezkere TBMM'nin Genel Kurulu'nda kabul edildi. AK Parti, CHP MHP ve İYİ Parti tezkereye 'evet' oyu verdi.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 17, 2020
TBMM'de Karabağ'a Türk askerinin gönderilmesine dair tezkere kabul edildi. Bu kararla birlikte Türk askeri, Karabağ'daki ortak merkezde 1 yıl süreyle görevlendirilecek.https://t.co/FJmlUMHioP pic.twitter.com/hmcmzLAvgO
Etiketler: Azerbaycan Karabağ Sorunu Son Dakika TBMM Genel Kurulu
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