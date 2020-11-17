Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 20:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığından uzaktan eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir." ifadesi kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim faaliyetlerinin yıl sonuna kadar online olarak sürdürüleceğini açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığından konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Bilgilendirmede, "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Son Dakika Milli Eğitim Bakanlığı Uzaktan Eğitim
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