Meclis Genel Kurulu'nda kapalı Maraş bölgesine ziyarete ilişkin davet tartışması yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin ziyaretine diğer partilerin davet edilmediğini öne sürdü.

Engin Altay konuşmasında, "KKTC'nin seçilmiş cumhurbaşkanı sadece AK Parti'yi ve MHP'yi anlıyorsa ayıp ediyor. Türkiye, AK Parti ve MHP'den ibaret değil" dedi.

Cevap, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

Meclis'te davetiye tartışması

Bülent Turan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın gönderdiği davetiye metnini okudu:

"6 Kasım 2020 Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı. KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yapılacak törenlerde sizi ve eşinizi aramızda görmekten onur duyacağımızı iletiriz"

CHP'nin ziyaret eleştirisine cevap

Turan, muhalefetin Kapalı Maraş'taki piknik eleştirilerine de yanıt verdi:

"Piknik yapacaksınız oraya gidin buraya gidin tarzı yine özür diliyorum. Bir kahve ağzıyla bunu söylemeyi doğru bulmuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı piknik yapmayı egemenliğin vurgusuyla beraber oranın sahibi biziz diyerek verdi"