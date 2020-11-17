Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 20:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Son 24 saatte 3 bin 819 yeni hasta
[Fotoğraf: Arşiv]
Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 819 yeni hasta tespit edildi, 103 kişi vefat etti. İyileşenlerin sayısı 2 bin 688 arttı.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 692 COVID-19 testi yapıldı, 3 bin 819 kişiye hastalık tanısı konuldu, 103 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 3 bin 657 oldu, son 24 saatte 2 bin 688 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 359 bin 63'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Koca, "Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız" açıklamasını yaptı.
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Sağlık Bakanlığı Son Dakika
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