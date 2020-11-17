Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ege ve Akdeniz’in uluslararası hava sahasında NEXUS ACE görevi icra edildi.

13 ve 16 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen NEXUS ACE uçuşunda; NATO AWACS, Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı (HİK) ile F-16 uçakları görev yaptı.

NEXUS ACE görevinde Komuta kontrol unsuru olarak NATO AWACS uçağı ve Barış Kartalı olan HİK uçağı görev yaptı.