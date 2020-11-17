Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 18:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege ve Akdeniz'de AWACS ve F-16'lı ortak ortak görev
Milli Savunma Bakanlığı, NATO üyesi ülkelerin iş birliğinin artırılması amacıyla Ege ve Akdeniz’de NATO AWACS, HİK ve F-16 uçaklarının katılımıyla NEXUS ACE görevinin icra edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ege ve Akdeniz’in uluslararası hava sahasında NEXUS ACE görevi icra edildi.
13 ve 16 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen NEXUS ACE uçuşunda; NATO AWACS, Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı (HİK) ile F-16 uçakları görev yaptı.
NEXUS ACE görevinde Komuta kontrol unsuru olarak NATO AWACS uçağı ve Barış Kartalı olan HİK uçağı görev yaptı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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