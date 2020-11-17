Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 16:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüse yakalandı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) November 17, 2020
Çok şükür, genel durumum iyi.
Tedavime evde devam ediyoruz.
Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim.
Bakan Selçuk açıklamasında, tedavisine evde devam edildiğini belirterek, "Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.
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