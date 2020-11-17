Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3,5 saat sürdü.

Koronavirüsle mücadelede yeni önlemler alınacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 5 saat süren Bilim Kurulu toplantısı sonrası hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayat geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındığını açıklamıştı.

Kabine toplantısında bu öneriler görüşülecek. Salgınla ilgili son durum ile yeni tedbirler alınıp alınmayacağı gündeme gelecek.

Ara tatil dönemine giren okulların tatil sonrasındaki durumunun da toplantıda ele alınması öngörülürken, vaka sayılarının yeniden artmaya başlamasıyla restoranların hizmet saatleri, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması gibi tedbirlerin genişletilip genişletilmeyeceği, ayrıca yeni tedbirler alınıp alınmayacağı gibi konular da görüşülecek.

Yerli aşı çalışmalarında gelinen aşama da toplantının gündem maddeleri arasında.

Önceki kabine toplantısında kamu ve özel sektörde esnek çalışmanın teşvik edilmesi kararlaştırılmış, paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00'de sona ereceği karara bağlanmıştı.

Dağlık Karabağ'daki ateşkes süreci, Doğu Akdeniz, terörle mücadele

Koronavirüsle mücadelenin yanı sıra bir diğer gündem maddesi Dağlık Karabağ'daki ateşkes süreci olacak.

Ankara'da Rus heyetle yapılan görüşmeler kabine toplantısında ele alınacak.

Bölgeye gönderilecek Türk barış gücü ile ilgili son durum değerlendirilecek.

Kabine toplantısında, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele ve turizmde 2021 hedefleri de konuşulacak.