Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 15:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: İtham ve sözleri asılsızdır
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Altun, açıklamasında "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır. Bağımsız bir mahkemenin aldığı karara saygı göstermek hukuk devletinin bir gereğidir. Gün, büyük ve güçlü Türkiye için mücadele günüdür— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 17, 2020
Fahrettin Altun, paylaşımında, "Bağımsız bir mahkemenin aldığı karara saygı göstermek hukuk devletinin bir gereğidir. Gün, büyük ve güçlü Türkiye için mücadele günüdür." dedi.
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