Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası, hastalığın yayılmasını önleyici "somut tedbirler"in hayat geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındığını açıklamıştı. Peki, bu ne anlama geliyor? Akıllarda ilk gelen kısıtlamaların geri gelmesi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Kurulun alınması gereken tedbirleri tartıştığını söyleyerek, "Çok farklı öneriler geldi" dedi.

"Artık frene basmak gerekiyor"

Hastane doluluk oranlarının ve kaybedilen vatandaş sayısının arttığını söyleyen Özlü, "Artık frene basmak gerekiyor" dedi. Peki, "tavsiye edildi" denilen somut tedbirler ne? Prof. Dr. Özlü, şunları anlattı:

"Gündemde olan tedbirler, kalabalıkların azaltılması yönünde atılacak tedbirler. Salgının artmasında en önemli faktör kalabalıklar, insan hareketliliği. Sokaklarda, parklarda, gerekse mağazalarda, AVM’lerde, restoran ve kafelerde yoğunluğu azaltacak birtakım kısıtlamalar. Bazı tedbirler, denetimler konuşuldu.

Zorunlu olmadıkça evden çıkmamamız lazım pandemi süresince. İkincisi mutlaka dışarı çıktığımızda, diğer insanlarla 2 metrelik mesafeyi korumalıyız. Bu çok önemli, mesafe en koruyucu etken. Üçüncüsü maskesiz evden dışarı çıkmamamız."

Bilim Kurulu önerisini sundu. Ancak son kararı, bugün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi verecek.