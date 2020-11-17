Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 14:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Azerbaycan tezkeresi bugün görüşülecek
Türk askerinin Azerbaycan'a gönderilmesine ilişkin tezkere bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Cumhurbaşkanlığı tezkeresine göre, Rusya ile kurulacak ortak merkezde Türk askeri görev yapacak.
Karabağ'da ateşkesin kontrolü amacıyla Türk askerinin Azerbaycan'a gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi dün Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu.
Tezkereye göre Türk askeri, Rusya ile kurulacak ortak merkezde görev alacak.
Tezkere, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin 1 yıl süreyle görev yapmasına imkan veriyor.
Ortak merkezde gerekli görülürse sivil personel de görevlendirilecek.
TSK'nın Azerbaycan görevinin sınırı ve kapsamı Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.
Azerbaycan Milli Diriliş Günü
Tezkerenin bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Türk askerine Karabağ görevi veren tezkerenin görüşmelerinin Azerbaycan Milli Diriliş Günü olan 17 Kasım'da yapılması da ayrı bir önem taşıyor.
Etiketler: Azerbaycan
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