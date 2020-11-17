Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 14:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ameliyatla ayrılan ikiz kardeşleri kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel ile ameliyatlarını gerçekleştiren Dr. Owase Jeelani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Antalya'da iki yıl önce kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve İngiltere'de yapılan operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit'i kabul etti.
İkiz kardeşlerin ameliyatını gerçekleştiren pediyatrik beyin cerrahı Keşmirli Müslüman Dr. Owase Jeelani de kabulde bulundu.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel ile ameliyatlarını gerçekleştiren Dr. Owase Jeelani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/1gUFp2QmVj— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) November 17, 2020
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 15:49
- 15:44
- 15:48
- 15:39
- 15:35
Sıradaki Haber
İstanbul ve Ankara’da su sıkıntısı beklenmiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz