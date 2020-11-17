İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı'nda, il jandarma komutanlarının da katılımıyla video konferans sistemiyle düzenlenen "Jandarma Genel Komutanlığı 2020 Yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Soylu, konuşmasına şehitlere rahmet, gazilere sağlık dileyerek başladı.

"2020 operasyonlar açısından verimli geçti"

Soylu, 2020'nin operasyonlar açısından oldukça verimli geçtiğini belirterek "Kapan operasyonlarında 109, Yıldırım operasyonlarında şimdilik 143 terörist etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Terör örgütünde büyük bir eylemsizlik elde edildiğine dikkati çeken Soylu, bunu sürdürmenin yolunun, kış üslenmelerini olabildiğince engellemek olduğunu söyledi.

"Her bir esnafı uyarmalıyız"

Soylu, geçen yıl terör örgütünü kış üslenmesinde aç bırakma stratejisi izlediklerine işaret ederek "Yapmamız gereken özellikle üslenme bölgelerine yakın alanlardaki gıda ve temel ihtiyaçlara yönelik alış verişlerin çokluğuna dikkat edip bunu takip etmektir. Burada her bir esnafımızı uyarmak, onlara terör örgütünün bu dönemlerde kış üslenmesi yapabileceği konusunda bildirimde bulunmak ve bu konuda dikkatli olmalarını sağlamak temel vazifemizdir." diye konuştu.

İkna konusuna ağırlık vermenin sürdürülmesi ve bu konuda kapasite artırma yollarının aranmasını isteyen Soylu, "Diyarbakır Anneleri"nin eylemlerinin, örgütü ciddi şekilde rahatsız ettiğini ve örgüte vurulan en ağır darbelerden biri olduğunu ifade etti.

Soylu, "Son 4 yılda terör örgütünden ikna yöntemiyle Türkiye'ye gelip adalete teslim olan terör örgütü mensubu sayısı 824. Bu yıl ise 202. Terör örgütüne katılım, 3'ü Fransa, Almanya ve Yunanistan'dan olmak üzere toplam 51. Yani 5 binli rakamlardan 51'li rakamlara..." bilgisini verdi.

"Barınaklarında vurun, bu perdeyi kapatın"

Jandarma Teşkilatına bu süreçteki katkılarından dolayı teşekkür eden Soylu, şöyle devam etti:

"Şimdi sizlere söyleyeceğim iki mesele var. Bir, terör örgütünü bu kış barınaklarında vuracaksınız. İki, 2021 yılı terör örgütünün son perdesidir, bu perdeyi kapatacaksınız. Türkiye içinde, kırsalda, dağlarda, terör örgütünden kimse bahsetmiyor olacak. Şehirlerde PKK'yı destekleyen kravatlı teröristler de elbette ki hukukun, güvenlik güçlerimizin, milletimizin vicdanında gerekli cevabı alacaktır."

Asayiş noktasında büyük bir sıkıntı görülmediğini ancak bu noktada risklerin her zaman mevcut olduğuna dikkati çeken Süleyman Soylu, şunları söyledi:

"Özellikle ciddi bir göçmen nüfusu barındırıyoruz. Burada her türlü provokasyona ve atacağımız tüm adımlara dikkat etmek lazım. Bu alanı istismar etmek isteyen güçlerin varlığını tekrar tarif etmeye gerek yok. Bunun yanı sıra sınır güvenliğine ciddi yatırım yaptık ki bu da Türkiye'nin son yıllarda ürettiği en ciddi kapasitelerden birisidir. 911 kilometrelik Suriye sınırında modern güvenlik duvarı ve devriye yolu için 837 kilometre planlama yapılmıştı. Bunun sadece 5 kilometresi kaldı, geri kalanı tamamlandı. İran sınırımızda da toplam 142 kilometrede çalışmalar tamamlandı, diğer yerlerde devam ediyor. Allah nasip ederse aralık ayının başında Ağrı ve Iğdır sınırındaki çalışmalarımızı programladığımız şekilde tamamlayacağız ve Kars sınırımıza başlayacağız."

Uyuşturucu trafiğini dikkatle takip etmek gerektiğini ve 2020'nin "neredeyse kök kenevir yılı" olduğunu kaydeden Soylu, "Bu yıl içinde 114 milyon kök kenevir ele geçirdik ki bunların piyasa değeri yaklaşık 29 milyar liradır. Geçen yıl ele geçen kök kenevir miktarı 42,2 milyon köktü. Çok ciddi bir artış var. Sahada sentetik uyuşturucuyu baskıladıkça burası artıyor." dedi.

"Türkiye 2020 yılı başından itibaren afetlerle mücadele ediyor"

Soylu, 2020 yılının Türkiye için farklı bir anlam taşıdığını, dünya genelinde ülkeler sadece virüs salgınıyla ilgilenirken, Türkiye'nin ise hem virüs salgını hem yaşanan doğal afetler uğraşıp hem de bu süreçlerle eşzamanlı çevresine güvenlik ihraç etme çabası içinde olduğunu belirtti.

Konuya sadece zarar boyutundan değil, ülkenin kabiliyet seviyesinin geldiği noktanın değerlendirilmesi açısından da bakılması gerektiğini vurgulayan Soylu, Türkiye'nin 2020 yılı başından itibaren Elazığ depremi, İran merkezli Van depremi, Bingöl Karlıova depremi, Van'daki çığ felaketi, Giresun ve Bursa'da sel felaketleri, Hatay'da orman yangınları ve İzmir depremi gibi afetlerle mücadele ettiğini hatırlattı.

Soylu, bütün bu felaketlerle birlikte daha önce hiçbir şekilde tecrübe edilmeyen ve tüm dünyayı etkileyen bir virüs salgınıyla karşılaşıldığına dikkati çekerek, bu süreçte gelişmiş ülkelerin birbirlerini maske korsanlığı ile suçladığı, Avrupa'da sağlık sistemi çöktüğü için doktorların hasta seçmek zorunda kaldığı ve ABD'nin alarm verdiği "garip" bir halin yaşandığını ifade etti.

"Sağlık sistemi kilitlenmedi, tedarik zinciri durmadı"

Bütün bunlar olurken Türkiye'nin afet yönetiminde aciz kalmadığını, sağlık sisteminin kilitlenmediğini, tedarik zincirinin durmadığını, maske kıtlığı yaşanmadığını belirten Soylu, İngiltere ve ABD dahil pek çok ülkeye kargo uçaklarıyla yardım malzemesi gönderdiğini söyledi.

Bakan Soylu, pandemi sürecinde 19 milyon 111 bin 579 hizmeti yerine getirdiklerini ve bunların 9 milyonunun çağrı merkezlerinden yapılanlar olduğunu, bu durumun dünyada bir örneğinin bulunmadığını söyledi.

Türkiye'nin hem doğal afetlerle hem de salgınla ilgili süreçleri yürütürken acil müdahale planını başarıyla uyguladığını anlatan Soylu, İzmir depreminde 10 bin 863 kişinin sahada görev yaptığını aktardı.

Soylu, bunların 2 bin 151’inin arama kurtarma görevlisi olduğunu ve aralarında jandarma, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra ilk defa, emniyet bünyesinde kurulan Polis Arama Kurtarma (PAK) biriminin de yer aldığını belirtti. Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

"Bütün bunları yaparken, çok önemli bir şey daha yaptı Türkiye, kendi iç güvenliğini temin noktasında önemli bir kapasite üretti, terörle mücadeleden asayişe kadar hiçbir noktada açık vermedi ve temin ettiği bu iç güvenlik kapasitesi sayesinde çevresindeki alanlara güvenlik ihraç etti. Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyi, Libya ve Azerbaycan’da gerçekleştirilenler sıradan işler değildir."

Yıllık katılım sayısı 5 binli rakamlarda olan bölücü terör örgütünün, bugün itibarıyla Türkiye sınırları içerisindeki mensubunun 340’ların altına düştüğünü kaydeden Soylu, "İnşallah bu yılı 300'lü rakamların altında kapatmayı Cenab-ı Allah bu ekibe, tüm güvenlik güçlerimize nasip etsin" diye konuştu.

Teröristlerin Türkiye içerisinde eylem yapamayacak, telsizle konuşamayacak duruma geldiğine işaret eden Soylu, terör örgütünün Türkiye içinde eğitim yapmak bir yana sınırların dışında dahi "fare gibi kaçtıklarını" söyledi.

"Terör örgütüne paramotorların eğitimini Fransa verdi"

Bakan Soylu, Türkiye'nin dünyaya "hak dersi" verdiğini, bütün bunları da afet ve virüs süreçlerini yönetirken, ABD ve Fransa güney sınırlarında kirli işler çevirirken yaptığını ifade etti.

"Terör örgütüne paramotorların eğitimini Fransa verdi." diyen Soylu, ele geçirilen bir teröristin ifadesinde "Uzun namlulu silahlarla, birtakım hava araçlarının kullanılmasında eğitimi 5 tane ABD'linin verdiğini" söylediğini aktardı.

Bunların Türkiye'nin nasıl bir cephede bulunduğunun delili olduğuna dikkati çeken Soylu, "Türkiye, 21. yüzyılın güvenlik eksenli dünya tablosunun en kilit, en önemli ülkesidir." dedi. Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğer önümüzdeki yıllarda çevremizde bir istikrar oluşacaksa, göç olsun, terör olsun, uyuşturucu ticareti olsun, dünya bu bölgede bir çıkış ve huzur arıyorsa, bunu Türkiye eliyle ve Türkiye’nin rehberliğiyle yapmak zorundadır.

İçişleri Bakanlığı olarak ve Jandarma Genel Komutanlığı olarak, bu tablodaki ödevlerimiz, bilesiniz ki kat be kat artmıştır. Her şeyden önce içeride oluşturduğumuz bu güvenlik kapasitesini korumak durumundayız.

Terörle mücadele, bu bakanlığın ve bu kurumun standart ve sabit gündemidir. Önümüzdeki günlerde, örgütün kış üslenmesi dönemi başlıyor. Buna fırsat vermeyecek şekilde sahayı baskılamamız lazım."

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasının ardından mesleğinde ve çeşitli spor dallarında gösterdikleri başarılardan dolayı 2'si kadın olmak üzere 19 personele ödüllerini takdim etti.