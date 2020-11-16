Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son aylarda tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı. Bilim Kurulu'nda COVID-19 artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var."