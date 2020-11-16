Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığın 2021 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

"Türkiye'yi hak ettiği yere taşımak için çalışacağız"

Bakan Varank, 152 bin sanayi sicil belgesi almış işletme olduğunu belirterek, "Demir-çelikte dünya, beyaz eşyada Avrupa birincisiyiz. Otomotivde 300 bin adetten 1,5 milyon adete geldik, yeni yatırımlarla üretimimiz 1,8 milyona ulaşacak. Makina sektöründe 17 milyar dolarlık katma değerli ihracat yapıyoruz. Paslanmaz çelik, alüminyum gibi alanlarda da yeni yatırımların arifesindeyiz" diye konuştu.

"İhracatta yüksek teknolojili ürünlerin payı düşük" eleştirilerine yanıt veren Varank, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ihracat değerlerinin tek başına yeterli gösterge olmadığını, montaj sanayisine dayanan üretim siteminde yapılan ihracatın ülkeye katma değerinin yüksek olmayacağını dile getirdi.

Varank, Türkiye’nin Küresel İnovasyon Endeksi’ndeki yerini yükseltmek için kapsamlı çalışma yaptıklarına dikkati çekerek, "Göstergedeki konularla alakalı 80 kamu kurum ve kuruluşuyla çalışma gerçekleştirip buradaki yerimizi yükseltmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Bazı verinin güncellenmemiş olmasının ülkeyi sıralamada aşağı çektiğine işaret eden Varank, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) ile dünyadaki bütün göstergelerde Türkiye’yi hak ettiği yere taşımak için çalışacaklarını kaydetti.

Varank, Samsun’da Bafra Karma ve Medikal İhtisas OSB’nin yaklaşık 100 hektarlık alanını ildeki medikal üreticiler için ayırdıklarını, tersane bölgesinde de yeni bir sanayi alanı açmak için çalıştıklarını bildirdi.

Burada medikal kümelenmede büyükşehir belediyesinin ortak olduğuna değinen Varank, "Piyasa ekonomisi şartlarında büyükşehir belediyelerinin bu işlere girmesini doğru bulmuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"2026’da yerlilik oranı yüzde 68 seviyesine çıkacak"

Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin vatandaşlar tarafından oldukça beğenildiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Burada tasarımından mühendislik çalışmalarına kadar kendi kararımızı verdiğimiz bir otomobil projesinden bahsediyoruz. Eğer burada yabancılarla çalışmamız gerekiyorsa biz bundan çekinmeyiz. Dünyadaki en iyi teknolojiyi getirip kendi tasarımımıza entegre edebiliriz. Aracımız piyasaya yüzde 51 yerlilikte çıkacak. 2026’da yerlilik oranı yüzde 68 seviyesine çıkacak. Dünyada elektrikli otomobillerin tamamında elektrik motorlarının ve pil teknolojilerini birkaç firmadan geldiğini görüyoruz ama Almanya’da ‘Bunun içindeki piller niye Çin’den geliyor?’ diye soran yok."

[Fotoğraf: AA]

Varank, projenin Türkiye'deki otomobil endüstrisini dönüştüreceğine inandıklarını vurgulayarak, bu projeye Türkiye'den start-up'ların dahil edildiğini, onların teknolojilerini tüm dünyaya satmaya başlayacaklarını ifade etti.

Kendilerinin 18 yılık iktidar döneminin vesayetle mücadele ile geçtiğini dile getiren Varank, "Bizimle kıyaslamaya çalıştığınız ülkelerin hangisinde darbe teşebbüsü oldu, e-muhtıralar yaşandı? Biz bunlarla mücadele ederken ekonomi savaşı verdik, ülkemizi büyütmeye, muasır medeniyetler seviyesine getirmeye çalıştık." şeklinde konuştu.

Varank, sanayide dijital dönüşüme yönelik önemli projeleri devreye aldıklarını anımsatarak, 2 model fabrikanın açıldığını, Gaziantep, Konya ve Kayseri’de de bu fabrikaların açılışa hazır halde olduğunu söyledi.

Tersine beyin göçüne yönelik Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’nı devreye aldıklarını hatırlatan Varank, program ile 127 araştırmacının ülkeye kazandırıldığını, 100 araştırmacıyı daha Türkiye’ye getirmek için programı tekrar uygulamaya alacaklarını bildirdi.

"Klinik deneylere geçeceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Meclis'te, Türkiye'de sürdürülen aşı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Virüs aşısıyla ilgili 17 projenin yürütüldüğünü söyledi. "4 aşı adayının klinik deneylerine en kısa sürede geçilecek" dedi.

Bakan Varank'ın konuşması şöyle:

"COVID-19 Türkiye Platformu altında aşı ve ilaç alanında 17 proje başarıyla yürütülüyor. Hayvan deneylerini başarıyla tamamlayan 4 aşı adayımızın en kısa sürede klinik deney aşamasına geçmesi için gayret gösteriyoruz"

"Bölge Kalkınma İdareleri ekonomik aktivitelere katkı sağlıyor"

Bölge Kalkınma İdarelerinin asıl görevinin izleme yapmak olduğunu ifade eden Varank, zamanla bu idarelerin bölgelerinde etki oluşturacak ekonomik aktivitelere de katkı sağladığını söyledi.

Varank, kalkınma ajanslarının da bölgelerindeki potansiyeli ortaya çıkartmak için en doğru projeleri tespit edip buralara proje bazlı destekler vermek için kurgulanmış bir yapı olduğunu anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Bu yapıların verimli şekilde çalıştığını belirten Varank, "Bunların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlanmış olması da farklı bir hava oluşturdu. Hem diğer bakanlıklarla ilişkilerde daha sağlıklı bir yapıyı kurmuş olduk hem de burada istihdam, ekonomi oluşturacak işlerde bunların katkı sağlaması bölgelerinde verimli sonuçlar ortaya çıkartıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, Sayıştay raporlarına yönelik yapılan eleştirilere ilişkin, raporlardaki verimsiz veya başarısız projelerle ilgili cezai sorumlulukları gerektirecek şekilde adımlar atıldığının bilgisini verdi.

Yeşil Yol Projesi'nin Doğu Karadeniz’de yeni bir yol yapılanması olmadığına vurgu yapan Varank, projenin eski kullanılan yolların güncellenmesi, düzenlenmesi ve iyileştirilmesi olduğunu bildirdi.

Varank, bölge insanının bu yollardan şikayetçi olmadığını belirterek, "Danıştay burada bir karar aldı ve biz bu karara uyduk. Bu sene Yeşil Yol Projemizi uygulamadık. Danıştay’da davayı takip ediyoruz. Bu yanlış bir proje değil. Projeyi, Danıştay süreçlerinde başarılı olunursak uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.