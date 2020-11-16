Haber Giriş: Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'de
[Fotoğraf: AA]
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fransa'dan özel jet ile İstanbul Havalimanı'na geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu taşıyan uçak saat 18.45'te havalimanının VIP bölümüne indi.
Pompeo’yu ABD İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri karşıladı.
Yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılan Pompeo'ya konvoy eşlik etti.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: ABDSon Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 19:55
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