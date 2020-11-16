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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerce kullanılan silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini aktardı.
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine giriliyor.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Bu kapsamda, mağara ve sığınaklarda yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda, 2 AT-4 tanksavar silah, AK-47 piyade tüfeği, 6 el bombası, 8 EYP, mayın, 185 adet 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 2 roket mühimmatı, 8 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 11 roket sevk fişeği ve 4 roket başlığı ile muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 20:04
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