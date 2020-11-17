Türkiye Değişim Hareketi'ni başlatan siyasetçi Mustafa Sarıgül, kuracağı siyasi partinin üyeleri ile Ankara'da buluştu.

Toplantıda yeni partinin programı, tüzüğü ve yol haritası değerlendirildi.

Mustafa Sarıgül açıklamasını kürsüden değil yazılı olarak yaptı. "Yepyeni bir program ve çarpıcı çözüm önerileri ile herkesi şaşırtacağız." dedi.

Sarıgül, 83 milyonun partisi olacaklarını söyledi.

Türkiye Değişim Hareketi Genel Sekreteri Hasan Aydın ise 35 ilde teşkilatlanmanın bittiğini ifade etti. Partinin kuruluş dilekçesinin yakın zamanda İçişleri Bakanlığı'na verileceğini belirtti.

"Kuruluş dilekçemizi 4 Ocak'ta düşünüyorduk. Sayın genel başkanımızın heyecanı, sayın genel başkanımızın bize katmış olduğu enerji, toplumda almış olduğumuz ilgi bunu aralık ayının içine çekme şeklinde oldu."