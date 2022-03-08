Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 15:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye'ye geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un yarınki ziyaretinin ardından perşembe günü de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Türkiye’ye geleceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin 20'yi aşın devlet başkanıyla görüşmeler yaptığını, hala devam ettirdiğini söyledi.
Yarın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkyie'ye geleceğini hatırlatan Erdoğan, Perşembe günü de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in geleceğini söyledi.
Etiketler: Azerbaycan İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan
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