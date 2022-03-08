Taraflarla yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldü. Sorunların aynı masa etrafında çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya diyalog ve diplomasi çağrısı yapıldı.

Erdoğan ve Çavuşoğlu yoğun diplomasi trafiği yürüttü

İşte bu hedef doğrultusunda Ankara-Moskova ve Ankara-Kiev hattı sürekli hareketli oldu.

İki tarafla da yakın temas hiç kesilmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu muhatapları ile art arda telefon görüşmeleri yaptı.

Türkiye, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları aynı masada buluşacak

Saldırılar devam ederken bile masa hep bir seçenek olarak sunuldu. Bu yoğun diplomasi trafiği sonuç verdi.

Krizin tarafları, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları bir araya gelmeyi kabul etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da katılımı ile üçlü formatta gerçekleşecek toplantıda bir araya gelecek.

Antalya'da "Ukrayna" zirvesi

Yer olarak da 4 gün boyunca diplomasinin kalbinin atacağı Antalya seçildi.

10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda gerçekleşecek buluşma, saldırılar başladıktan sonra taraflar arasındaki en üst düzey görüşme olacak. Bu toplantının siyasi çözüm için dönüm noktası olması bekleniyor.