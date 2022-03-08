MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

"Yağsız yemek olur ama yarınsız Türkiye olmaz"

Bahçeli'nin gündeminde ayçiçek yağıyla ilgili çıkan spekülasyon vardı.

Bahçeli konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlarımızın birbirinin üzerine çıkma pahasına yağ almak için telaşlanması bize yakışmayan vakarımızı ve sağduyumuzu yansıtmayan köhne görüntülerdir. Yağsız yemek olur da yarınsız Türkiye olmaz. Hamdolsun yağımızda var, yakacağımızda var, unumuzda var, tuzumuz da var. Karaborsa şebekelerinin üzerine gitmeliyiz, spekülatörlerin doğduklarına pişman etmeliyiz."

"Sanal ve sipariş yağ krizin orkestra şefi yine CHP olmuştur"

CHP yönetimine de tepki gösteren Bahçeli şunları söyledi:

"CHP yönetimi, bu yalana sarılarak yönetemiyorsunuz, Türkiye bunu hak etmiyor söylemi bühtandır, kaos çıkarmaya yönelik alçak bir kumpastır. Sanal ve sipariş yağ krizin orkestra şefi yine Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur."

"Tarihi buluşmanın yapılacak olması ümit verici bir gelişme"

Rusya-Ukrayna krizinde ara bulucu ülkenin Türkiye olduğunu belirten Bahçeli, Antalya Diplomasi Forumu'nda iki ülkenin dışişleri bakanlarının bir araya gelecek olmasını da "ümit verici bir gelişme" olarak nitelendirdi.

"Türkiye, siyasi ve stratejik konumu gereğince Rusya ile Ukrayna arasındaki vahim çatışmaları yatıştıracak, bu konuda arabuluculuk yapacak tek ülke olarak öne çıkmış durumdadır. Dışişleri bakanımızın Antalya Diplomasi Forumu’na da Rusya ile Ukrayna dışişleri bakanlarını davet etmesi, bu davete iki ülkenin dışişleri bakanlarının gelmeye karar vermeleri ve 10 Mart’ta tarihi buluşmanın yapılacak olması her şeye rağmen kayda değer ve ümit verici bir gelişmedir. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Sayın Dışişleri Bakanımızı kararlı, samimi ve ısrarlı diplomatik çabalarından dolayı yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum."