Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin tahliyesiyle ilgili, "Bu sabah itibarıyla 12 bin vatandaşımızı tahliye ettik. Hem Ukrayna içindeki insanlara hem de komşu ülkelere geçen insanlara yardımlarımızı artırarak devam ediyoruz" dedi.

"Cumhurbaşkanımız muhataplarıyla 19, ben de 40 görüşme yaptım"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından çok sayıda diplomatik görüşme yaptıklarını vurgulayan Çavuşoğlu şu bilgileri verdi:

"Saldırının başlamasından bu yana Cumhurbaşkanımız muhataplarıyla 19 görüşme gerçekleştirdi, ben de 40 görüşme yaptım. Kuleba ile 6, Lavrov ile 4 kez telefonla görüştüm. Öncelikli amacımız çatışmaların durdurulması."

Lavrov ve Kuleba Antalya'da görüşecek

Çavuşoğlu, çatışmalardan önce Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını Antalya Diplomasi Forumu marjında bir araya getirme teklifinde bulunduklarını hatırlatarak şu bilgileri paylaştı:

"Bu konuda temaslarımızı kesmeden sürdürdük, çabamızı daha da artırdık. İki tarafı buluşturmak için yoğun bir diplomasi yürüttük. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan), (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'le görüşmesinde bu konuyu gündeme getirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'daki bu görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Aynı şekilde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da bu toplantyıya katılacağını bize bildirdi. Her iki bakan da Antalya'daki bu toplantıda özellikle benim de yer almamı, toplantıyı üçlü bir şekilde yapmamızı istediler. Dolayısıyla bu toplantıyı üçlü formatta gerçekleştireceğiz. Toplantıyı 10 Mart Perşembe günü Antalya'da gerçekleştireceğiz."

#SONDAKİKA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile perşembe günü Antalya’da üçlü formatta toplantı gerçekleştireceğiz.https://t.co/8sbAFAOliv pic.twitter.com/bno2Hpakiu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 7, 2022

"Kalıcı barış için çaba sarfetmeye devam edeceğiz"

Türkiye'nin kalıcı barış için çabalarını sürdüreceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu toplantının inşallah bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz ve bu toplantının barış ve istikrar yönünde önemli bir adım olmasını arzu ediyoruz. Biz iyi niyetle bir an önce çatışmaların durdurulmasıyla birlikte kalıcı barış için çaba sarfetmeye devam edeceğiz" diye konuştu.