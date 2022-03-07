Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 12:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Haftalık vaka haritası açıklandı: Amasya zirvede
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Amasya vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Şubat tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.
19-25 Şubat arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/C7C8uSYmrI— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 7, 2022
COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 646,49, Ankara'da 1275,52, İzmir'de 662,39 oldu.
Amasya, 1686,69 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.
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