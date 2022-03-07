Ukrayna'da ateşkesin sağlanması, insani koridorun açılması ve müzakerelerin barışla sonuçlanması için yoğun çaba verdiklerini vurgulayan Oktay, bölgede barış ve istikrar için çok yönlü diplomatik girişimlerin devam edeceğini söyledi.

"Asıl yaralayıcı olan kullanılan silahlar değil anaların gözyaşıdır"

"Ateşkes çağrımızı yinelemeye devam edeceğiz diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şöyle konuştu:

"Kadınların, çocukların gözyaşları dinsin, aileler dağılmasın, yuvalar yıkılmasın istiyoruz. İnsanlığın öldüğü hiçbir savaşta kazanan yoktur ve asıl yaralayıcı olan kullanılan silahlar değil anaların gözyaşıdır. Çünkü o yaşlar arşı titretir."