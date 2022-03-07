Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 11:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1'i terörist 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan kişilerden birinin DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.
Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığı duyuruldu.
Yapılan incelemede, yakalanan kişilerden birinin DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DHKPC terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/Za33uwf0Mi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 7, 2022
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele
Son Haberler
- 11:58
- 12:01
- 11:49
- 12:08
- 11:42
Sıradaki Haber
Bakan Bozdağ: Yeni dönemde stokçulukla ilgili maddeleri yeniden düzenleyeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz