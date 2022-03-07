Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 11:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Bozdağ: Yeni dönemde stokçulukla ilgili maddeleri yeniden düzenleyeceğiz
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Bakan Bozdağ, stokçuluk yapanlara karşı alınan tedbirlerin uygulanmasının önemli olduğunu vurguladı. "Ancak Ceza Kanunu'nda alınan tedbirlerin zaman zaman yetersiz olduğu görülüyor. Yeni dönemde stokçulukla ilgili maddeleri yeniden düzenleyiz" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Adalet Bakanlığı Bekir Bozdağ Stokçuluk
Son Haberler
- 11:58
- 12:01
- 11:49
- 11:46
- 12:08
Sıradaki Haber
Kamuya 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz