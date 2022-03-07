Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ukrayna’da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde girişimlerin süreceğini belirtti.

Ukrayna’da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz.



Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde girişimlerimizi sürdüreceğiz.