Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 10:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kalın: Barış müzakerelerinin sonuç vermesi için girişimlerimizi sürdüreceğiz
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna’da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
Ukrayna’da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.
Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde girişimlerin süreceğini belirtti.
Ukrayna’da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 7, 2022
Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde girişimlerimizi sürdüreceğiz.
Etiketler: İbrahim Kalın Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan Rusya
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