Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, indirim uygulanan malın, eski fiyatı da etiketlendirilecek.

Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen gıdalarla ilgili etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.