Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 00:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fiyat etiketi yönetmeliği değişti
[Fotoğraf: AA ]
Fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Buna göre, indirimli satışa konu edilen mal ve hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilecek.
Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karara göre, indirim uygulanan malın, eski fiyatı da etiketlendirilecek.
Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen gıdalarla ilgili etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.
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