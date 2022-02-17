Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) çalışmaları takdir topluyor.

Şirket, Norveç merkezli Rystad araştırma kuruluşunun yılın en iyi performans gösteren şirketleri listesinde yer alarak, "2021-Yılın Arama Şirketi" ödülünün sahibi oldu.

TPAO, "Yılın Arama Şirketi" kategorisinde, petrol ve doğal gaz keşifleri açısından dünyanın önde gelen şirketleri ile beraber aday gösterildi.

Şirketin Karadeniz'de gerçekleştirdiği faaliyetler ve doğal gaz keşifleri, öne çıkmasını sağladı.

2021 yılında maliyetinin üzerinde katma değer yaratmayı başaran üç proje arasında TPAO'nun keşifleri de yer aldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, bulunan rezerv başına birim maliyeti bakımından en düşük maliyetle faaliyet gösterebilen ikinci şirket oldu.

En büyük üçüncü keşif olarak kayda geçti

TPAO'nun 2021 yılında Amasra-1 kuyusunda gerçekleştirdiği 135 milyar metreküplük son keşfi, dünyadaki üçüncü en büyük keşif olarak kayda geçti.

Şirketin 2020 yılındaki 405 milyar metreküp doğal gaz keşfi de,,, söz konusu yılın denizlerdeki en büyük keşfi olarak kaydedilmişti.