Karacabey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leylek 11'inci yılda da Eskikaraağaç Mahallesi'nde buluştu

"Leylek köyü" olarak anılan mahallede göle ağ atan balıkçı Adem Yılmaz, Yaren leylekle kayığında yılın ilk buluşmasını gerçekleştirdi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da Yaren leylek ile balıkçı Adem Yılmaz'ın buluşmasında ikiliyi yalnız bırakmadı.

"Aynı La Fontaine masallarındaki gibi"

Özkan, yaptığı açıklamada, bu hikayeyi takip edenlerin Yaren leyleğin 11'inci yılında da köye gelip gelmeyeceğini merak ettiğini söyledi.

Balıkçı Adem'in 11 yıl önce Yaren leylekle dostluk kurduğunu belirten Özkan, "Aynı La Fontaine masallarındaki gibi birlikte balığa çıkıyorlar. Başta Adem amca olmak üzere hikayeyi takip eden herkes Yaren'in köye gelip gelemeyeceğini merak ediyordu. Sonunda Adem Amca ile Yaren leyleğin büyük buluşması gerçekleşti. Biz de Yaren'i sevenler gibi çok mutluyuz. Bildiğiniz gibi Yaren leyleğin yuvasına kamera da koymuştuk. Artık bu yayını da faaliyete geçireceğiz. Adem amca çok mutlu, onun bu gülümsemesi her şeye bedel" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Yaren ile 6 ay balık avlayıp arkadaşlık edeceğiz"

Balıkçı Adem Yılmaz da dünden beri çok büyük heyecan yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu sabah Yaren'in kayığıma gelmesiyle sevinç ve mutluluk duydum. Bundan sonra Yaren ile 6 ay boyunca inşallah balık avlayıp arkadaşlık edeceğiz. Çok mutluyum Yarenime kavuştum. Biraz tereddüt ettik ama şükürler olsun ki bu yıl da Yaren bizi sevindirdi. Hatta köylüler de çok sevindi, mutluluk duydular. Yaren'i çok seviyorum o benim bir parçam, arkadaşım, dostum, balıkçı arkadaşım. Dün evime dönerken yuvaya baktığımda Yaren'i gördüm. O kadar sevindim ki motoru durdurup bir süre onu izledim. Bu sabah da balık tutup Yaren'i besledim."

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ise herkesin merakla beklediği buluşmanın 11'inci yılda da gerçekleştiğini belirtti.

Yaren leyleğin dün ilk olarak yuvasına konduğunu aktaran Tüydeş, "Bu sabah umduğumuz gibi oldu ve Yaren leylek, Adem amcamızın kayığına kondu. Yaren ile birlikte artık dördüncü cemre de düşmüş oldu ülkemize" diye konuştu.