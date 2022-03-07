Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MIKTA'nın 20'nci Bakanlar Toplantısı'nda Türkiye'nin Dönem Başkanlığı'nı Avustralya'dan devraldığını açıkladı.

Toplantıda, son bir yılda gerçekleştirilen ortak çalışmalar değerlendirildi.

Türkiye'nin dönem başkanlığında yürütülecek çalışmalar ve Ukrayna’daki durum ele alındı.

Türkiye'nin önceliklerinin küresel sağlık, etkin göç yönetimi ve gıda güvenliği olduğu vurgulandı. MIKTA platformunun küresel barış ve istikrara katkısı teyit edildi.

Türkiye, dönem başkanlığını ikinci kez üstlendi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye, ilki 2017 yılında olmak üzere, ikinci kez üstlenmekte olduğu MIKTA Dönem Başkanlığı önceliklerini 'küresel sağlık', 'etkin göç yönetimi' ve 'gıda güvenliği' olarak belirlemiş olup, yıl boyunca küresel gündemin üst sıralarında yer alan bu öncelikler ile MIKTA'nın daimi iş birliği alanları çerçevesinde ortak çalışmalar yürütülmesine öncülük edecektir."

G20 üyeleri Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya Dışişleri Bakanları arasında 2013 yılında bir istişare ve eş güdüm mekanizması olarak tesis edilen MIKTA, küresel barış ve istikrara yapıcı katkılarda bulunmayı ve üyeler arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

