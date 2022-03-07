Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 12:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye geliyor
[Fotoğraf: AA]
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'ye geliyor. Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Görüşmede Rusya-Ukrayna krizinin yanı sıra iki ülke ilişkilerinin ele alınması bekleniyor.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis pazar günü İstanbul'a gelecek.
Miçotakis, Fener Rum Patrikhanesi'nde ayine katıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.
Rusya-Ukrayna krizi, iki liderin ana gündem maddesi olacak.
Görüşmede, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.
Etiketler: Yunanistan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Ukrayna
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