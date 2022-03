Gümüşhane dağlarında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Polis Özel Harekat (PÖH) timi, vatandaşın huzur ve güven ortamında yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak için operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Kentteki stratejik noktalarda gece gündüz nöbet tutup gözlem yapan kadın polisler, bölgeyi kontrol altında tutuyor.

Eşini, çocuğunu, ailesini ve arkadaşlarını bırakarak arazide vatan nöbeti tutan kadın özel harekatçılar, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen Türk kadının neler yapabildiğini gözler önüne seriyor.

"En güçlü karakter kadındır"

Türk tarihinde, kadınların ülke savunmasında çok önemli bir yeri olduğunu ve bunu devam ettirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını anlatan PÖH timinde görevli kadın polis, şunları söyledi:

"Bölücü terör örgütlerinin yapabilecekleri saldırılara karşı ben ve silah arkadaşlarım 24 saat yağmur, çamur demeden vatan nöbetindeyiz. Şanlı Türk tarihimizde kadınlarımızın ülke savunmasında yeri oldukça fazla. Gerek Nene Hatun gerek Tomris Hatun ülke savunmasında bize ilham kaynağı oldu. Üniformayı giydiğim zaman içimde farklı bir his oluşuyor. Yani bütün zorlukları aşabileceğini düşünüyorsun. Öyle de oluyor. Evliysen evliliğinden feragat ediyorsun, annen baban uzaktaysa onlardan feragat ediyorsun, kardeşinle fazla görüşemiyorsun. Sadece iş arkadaşlarınla çok fazla görüşüyorsun, onları kardeş biliyorsun can biliyorsun. Kadınlar her zaman güçlüdür, evde, işte, çocuklarını eğitirken her zaman en güçlü karakter kadındır."

"Türk kadını vatanına en iyi şekilde hizmet etmiştir"

Polis Özel Harekat timinde görevli bir diğer kadın polis ise, "Bu üniformanın üzerinde birçok şehidimizin kanı var biz de kadın olarak bu üniformayı taşımaktan gurur duyuyoruz. Evet arazi şartları, görevimiz zor ama çok mutluyuz bunu başardığımız için. Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Hayallerinin peşinden gitsinler. Ayağımızın tozuyla, teröristlerin peşine geldik. Tarihten bu yana Türk kadını vatanına ve milletine en iyi şekilde hizmet etmiştir. Biz de bugün düşmanın korkulu rüyası haline geldik" dedi.