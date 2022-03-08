Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlara hitap etti.

"Kadınlara hak ettiği değeri vermek anayasa ve yasalarımızın bize emridir"

Kadınlarımızın şiddete maruz bırakılmasını asla kabul edemeyiz. Kadınlara hak ettiği değeri vermek hem inancımızın, kültürümüzün hem de anayasa ve yasalarımızın bize emridir. Hakikat bu iken yakın tarihimizde buna ters düşen birçok hadiseye şahit olduk.

[Fotoğraf: AA]

'Kadınlar ile erkekler arasındaki eşitsizliği biz giderdik'

Her alanda ülkemizin beşeri sermayesinin zenginleşmesinin önündeki engelleri biz kaldırdık. Türkiye'yi yasaklar ülkesi olmaktan çıkartıp eşitlik ülkesi olmasına biz dönüştürdük. Anayasamız kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz derken kadınlarımız arasında başörtülü ve başı açık ayrımına biz son verdik. Kadınlar ile erkekler arasındaki eşitsizliği gidermeyi devlet olarak biz verdik.

"Adalet ortada kalmaz, yerde sürünmez"

Kadını 23 yerinden bıçaklayan birini hakim nasıl serbest bırakabiliyor? 23 yerden eşini bıçaklayan bir adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi gereken neyse söylerim. Bu hakim olabilir savcı olabilir farketmez. Adalet ortada kalmaz, yerde sürünmez. Sonuna kadar bunu takip edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yerden eşini bıçaklayan bir adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi gereken neyse söylerim. Bu hakim olabilir savcı olabilir farketmez. Adalet ortada kalmaz, yerde sürünmez.https://t.co/UbCvfjLns2 pic.twitter.com/WEJzsDvvPP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 8, 2022

"Şiddet ve şiddetle mücadele konusunda kadınlardan yana tarafız"

Kadının sıf cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa uğramasını, şiddete maruz bırakılmasını asla kabul edemeyiz. Şiddet ve şiddetle mücadele konusunda kadınlardan yana tarafız. Milletimizin emanetini bizim ortada bırakmamız söz konusu değildir. Adaleti medeniyetin mülkü olarak gören medeniyetin mensuplarıyız, adalet yerde kalmaz, gereğini yaparız.

"Kadına şiddetle mücadelede yeni adımlar atıyoruz"

ŞÖNİM, KADES, elektronik kelepçe gibi uygulamalarla kadınlarımızın yanında olduğunu gösterdik. Pek çok tespit ve teklifin yer aldığı komisyonun raporu kabul edildi. Kadına şiddetle mücadelede yeni adımlar atıyoruz. Failin indirim almaya yönelik duruşmadaki tutum ve davranışları, kıyafeti, kravat takması, boyun bükmesi, takdiri indirim sebebi olarak dikkate alınmayacak. Vekili bulunmayan şiddet mağduru kadınlara ücretsiz olarak avukat görevlendirmesi yapılacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Failin indirim almaya yönelik duruşmadaki tutum ve davranışları, kravat takması, boyun bükmesi, takdiri indirim sebebi olarak dikkate alınmayacak.https://t.co/UbCvfjLns2 pic.twitter.com/nDAEcWrYqw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 8, 2022

"Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok"

Son günlerde bir yağ meselesi çıkardılar. Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok. Bunu muhalefet ülkemizi zorda göstermek adına böyle bir kampanya yürütüyor. Gerekirse sizler İçişleri Bakanlığımızın adına bunların depolarını takip edip bize haber vereceksiniz, biz stokçuların gereğini yapacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son günlerde bir yağ meselesi çıkardılar. Bizim böyle bir sorunumuz yok. Bunlar stokçu, utanmadan sıkılmadan rakamları yükseltiyorlar. Bu ahlaktan yoksun olanlara gereken dersi vereceğiz.https://t.co/UbCvfjLns2 pic.twitter.com/hRdNxDQqbe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 8, 2022

"Devleti provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek bizim boynumuzun borcu"

Yani devleti bu şekilde provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek bizim boynumuzun borcudur. Böyle bir sıkıntımız olmadığı halde bu stokçuluğu yapanlar hesabını verecek.

"Doktorluk gibi aziz bir mesleği paraya dayamak insani değil"

Hastaneleri, şehir hastaneleri yapan kim? Hastane olmayan ilimiz ilçemiz var mı? "Doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar" diyorlar. Bu hastaneleri inşa eden biziz, bu doktorları okutan, yetiştiren bu devlet değil mi? Bu devlet sizi okuttu, en çok maliyeti yüksek olan da sağlık sektörüdür. Sordum en az alan ne alıyordur 8 bin 9 bin civarında, en çok alan 25 bin civarında alıyormuş. Bakın açık konuşuyorum varsın gidiyorlarsa gitsinler, biz de üniversiteyi yeni bitiren doktorlarımızla yolumuza devam ederiz, gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri davet eder, gerekli istihdamı sağlarız. Çünkü buralar boş kalmayacaktır. Doktorluk gibi aziz bir mesleği sadece paraya bina etmek, paraya dayamak pek insani değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doktorları okutan yetiştiren bu devlet değil mi? Özel sektör daha büyük paralar verdiği için oralara gidiyorlarmış. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Buralar boş kalmaz merak etmeyin.https://t.co/UbCvfjLns2 pic.twitter.com/f0X0x9ojk8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 8, 2022

"Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin 20'yi aşkın devlet başkanı ile görüştüm"

20'yi aşkın devlet başkanıyla Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin görüşmeler yaptım, hala devam ettiriyoruz. Yarın İsrail Cumhurbaşkanı gelecek, öbür gün Azerbaycan Cumhurbaşkanı gelecek.

Geldiğimizde muhtar maaşı 97 liraydı, biz 4 bin 250 liraya çıkardık.