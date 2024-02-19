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TRT Haber 19.02.2024 12:39

Avukat Feyza Altun gözaltına alındı

Avukat Feyza Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Avukat Feyza Altun gözaltına alındı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca Altun hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşım üzerine "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Altun, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Altun'un, "Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" maddesine muhalefet ettiği iddia ediliyor.

Dini değerlere yönelik ifadeleriyle bilinen avukat Feyza Altun, yine benzer bir paylaşımda bulunmuştu.

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