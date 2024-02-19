YSK heyeti deprem bölgesinde incelemelere başladı

YSK Başkanı Ahmet Yener, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifalar diledi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili, kurul üyeleri Orhan Usta ve Battal Öğüt ile deprem bölgesinde incelemelere başladıklarını aktaran Yener, hafta içinde Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'da da temaslarda bulunacaklarını ifade etti.

"İhtiyaçların giderilmesi noktasında çalışmalarda bulunacağız"

Önümüzdeki süreçte Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa'da da kurul üyelerinin ziyaretler gerçekleştireceklerini dile getiren Yener, şu bilgileri paylaştı:

"Bu ziyaretlerin amacı deprem bölgelerimizin yerel seçimlere hazır olup olmadıklarını kontrol etmek, özellikle seçim kurullarımızın ihtiyaçlarının ne olduğunu yerinde gözlemlemek, ihtiyaçlarını gidermek, çözüm üretmek amacıyla bölgedeyiz. Malatya ilinden başladık. İnşallah başkanlarımızla yapacağımız toplantıda Malatya ilimizin ihtiyaçlarını yerinde görüp Ankara'ya döndüğümüzde bu ihtiyaçların giderilmesi noktasında çalışmalarda bulunacağız. Özellikle okullarımızın son durumu, konteyner ihtiyacımızın bulunup bulunmadığı noktasında temaslarda bulunacağız. Gördüğümüz kadarıyla başsavcımızın, komisyon başkanımızın ve seçim hakimlerimizin uyum içerisinde şu ana kadar ihtiyaçların giderilmesi konusunda azami gayret gösterdiklerini gördük. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz."