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Gündem
AA 19.02.2024 11:30

İstanbul'da polise ateş açan şüpheliler yakalandı

İstanbul Pendik'te kendilerine kimlik kontrolü yapmak isteyen polise silahla ateş açan şüpheliden 2'ncisi de yakalandı.

İstanbul'da polise ateş açan şüpheliler yakalandı
[DHA (Arşiv)]

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, polise silahlı saldırı gerçekleştiren ve 31 suç kaydı bulunan ikinci şüpheli S.K'nin emniyetin düzenlediği operasyonla yakalandığı belirtildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Pendik Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi'ne 16 Şubat'ta motosikletle gelen siyah kıyafetli ve kasklı 2 şüpheli, bina girişine motosikleti bıraktıktan sonra çevrede dolaşmaya başlamıştı.

Durumlarından şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere silahla ateş açan zanlılar, polislerin karşılık vermesi üzerine motosikletle kaçmıştı.

Şüphelilerin, olaydan 25 dakika önce bölgeye 400 metre mesafedeki konuttan hırsızlığa teşebbüs ettikleri belirlenmişti.

Hakkında 7 suç kaydı bunulan şüpheli S.Ö, polis ekiplerince yakalanmış ve sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

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