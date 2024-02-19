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TRT Haber 19.02.2024 12:33

6 ilde Kafes-43 operasyonu: 23 şüpheli yakalandı

6 ilde düzenlenen Kafes-43 operasyonuyla, aralarında kırmızı ve yeşil bültenle arananların da bulunduğu 23 şüpheli yakalandı.

6 ilde Kafes-43 operasyonu: 23 şüpheli yakalandı
[AA (Arşiv)]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-43” operasyonuyla haklarında Interpol’ün
Kırmızı ve Yeşil Bülten ve Acil Yakalama Mesajı ile arama kaydı bulunan 23 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti;

6 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-43” Operasyonlarıyla 12 ülke tarafından haklarında INTERPOL’ün Kırmızı Bülten, Yeşil Bülten ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 23 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İnterpol Europol Daire Başkanlığı ve KOM Başkanlığının yaptığı çalışmalar sonucu İl Emniyet Müdürlüklerimizce, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Van olmak üzere 6 ilde;

Almanya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kore, Irak, İran, İsviçre, Kazakistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere 12 ülke tarafından haklarında Interpol’ün Kırmızı Bülteni, Yeşil Bülteni ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) arama kaydı olan 23 şahsa yönelik “KAFES-43” Operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Adam öldürme, terör suçları, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, kara para aklama, suç örgütlerine üye olma, uyuşturucu, kaçakçılık suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edildi. İnterpol tarafından aranan ve Emniyetimizin yaptığı titiz incelemelerden sonra Ülkemizde olduğu belirlenen 23 kişinin tamamı yakalandı. Emniyet güçlerimiz taramalarına devam ediyor.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

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İçişleri Bakanlığı İnterpol
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