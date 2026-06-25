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Gündem
TRT Haber 25.06.2026 10:00

Avrupa projelerinde kara bulutlar: Türkiye NATO’ya örnek olabilir

Fransa ile ortak savaş uçağı projesinden çekilen Almanya’ya bir kötü haber de savaş gemilerinden geldi. Hollandalı üreticinin yaşadığı sorunlar nedeniyle Berlin yönetimi F-126 firkateyn projesinden de çekildi. Çin’in ardından dünyada aynı anda en fazla savaş gemisi üreten Türkiye, NATO ve AB ülkelerine örnek olabilir.

Sertaç Aksan
Sertaç Aksan
Muhabir
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Avrupa projelerinde kara bulutlar: Türkiye NATO’ya örnek olabilir
[Fotograf: AA]

Avrupa’nın kritik savunma sanayii projelerinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor… Geçtiğimiz günlerde Fransa ile ortaklaşa yürüttüğü yeni nesil savaş uçağı programını iptal eden Almanya savaş gemileri için de benzer bir yol izledi.

Alman medyası, Donanma’nın en büyük ve en önemli tedarik projelerinden biri olan F126 firkateyn programının iptal olduğunu yazdı. Haberlere göre Hollandalı gemi üreticisinin yaşadığı sorunlar takvimde ciddi sarkmalara neden oldu. Alman yönetimi de harcanan yaklaşık 2 milyar euro bütçeye rağmen devam etmek istemedi ve süreci rafa kaldırdı.

“Almanya ABD sistemleriyle çalışacak bir gemi istedi”

Savunma ve Denizcilik Uzmanı Kozan Selçuk Erkan, Almanların bu projeyle birlikte ABD sistemleriyle çalışacak çok gelişmiş bir gemiye sahip olmayı hedeflediğini söyledi.

“Tabii bu durum hem maliyetleri artırdı hem de Almanya’nın projedeki söz hakkını azalttı. Gelinen noktada Berlin yönetimi bunu sürdürmek istemedi. Daha az kabiliyetli, daha düşük bütçeli ama kendi üretimi gemilere yönelecekler.” bilgisini paylaştı.

Almanların Hollanda'da ürettireceği F-126 firkateyn projesi farklı gerekçelerle iptal oldu.[Almanların Hollanda'da ürettireceği F-126 firkateyn projesi farklı gerekçelerle iptal oldu.]

“Avrupa ülkeleri Türkiye’nin kapısını çalmamak için direnir”

Bu noktada Türkiye’nin pozisyonu da önemli. Bilindiği üzere Ankara, aynı anda 50’den fazla savaş gemisi inşa ediyor. Bunların 15’ten fazlası yabancı ülkeler için üretiliyor. Mevcut tabloda Türkiye, Çin’in ardından dünyada en fazla sayıda askeri gemiyi aynı anda inşa eden ülke konumunda.

Erkan’a “Bu yol haritası Avrupa ve NATO ülkeleri için de rol model olamaz mı?” diye soruyoruz. “Yüzde 100 olur. Savaş gemisi ve denizaltılarda neyi, nasıl yapacağını en iyi bilen ülkelerden biriyiz. Ancak işin içinde farklı siyasi dinamikler var.” parantezini açıp devam ediyor:

“Avrupalılar bu tür büyük hacimli projeleri kendi aralarında çözmeye çalışıyor. Ancak işin bir de siyasi yönü var. SAFE fonundan bizi dışlamak istemelerinin nedenlerinden biri de bu. Hal böyleyken Avrupalıların Türkiye’den bu yönde bir talepte bulunmasını beklemiyorum. Kendilerine bunu yediremezler.

Tabi burada bir istisna var. Avrupa ülkeleri savunmalarını güçlendirmek istiyor. Ancak şimdilik düşük vitesteler. Tehdidin henüz çok ciddi olduğuna inanmıyorlar. Eğer savaş riskinin daha da yükseldiğini düşünürlerse o zaman kendi projeleri için diretip zaman kaybetmek istemezler. Doğrudan alım için Türkiye’ye gelebilirler.

Bir parantez de insansız sistemler için açabiliriz… Günümüzde savaş gemileri farklı imkan ve kabiliyetlerle öne çıkıyor. İnsansız deniz araçları da bunlardan biri. Hürmüz Boğazı’ndaki mayınları temizlemekten tutun da çok farklı görevler için İDA’lar kullanmak durumundasınız. Türkiye’nin bu alanda eli çok güçlü. Hem tekli görevlerde hem sürü konseptinde dünyanın önde gelen ülkelerinden biriyiz. Avrupalılar kendi savaş gemilerini yapsalar da İDA’lar için Ankara ile çalışmak durumunda kalabilir.”

Türk denizciliğinin altın çağı: Aynı anda 50 gemi inşa edilecek
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