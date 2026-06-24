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TRT Haber 24.06.2026 20:54

Emniyet teşkilatında düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

AK Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre, daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele Genel İdare Sınıfı bünyesine atanma hakkı da verilecek.

Emniyet teşkilatında düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Teklifle her on bin emniyet personeline düşen amir oranında değişikliğe gidildi.

Buna göre, birinci sınıf emniyet müdürü oranı 25'ten 65'e çıkarıldı. İkinci sınıf emniyet müdürlerinde yeni oran on binde 34 yerine 75 oldu.

Emniyet amirlerinde de oran 3 kattan fazla arttı, on binde 93 yerine on binde 300 olarak uygulanacak.
Komiser ve komiser yardımcılarında ise oran düşecek.

Sağlık nedeniyle meslekten ayrılan personel genel idare sınıfına atanacak

Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda yapılacak bir diğer önemli düzenleme ise daha önce sağlık nedeniyle meslekten ayrılmak zorunda kalanlara yönelik.

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarından mezun olmuş ancak daha sonra sağlık sorunları olduğu anlaşılan yaklaşık 400 kişiye Genel İdare Sınıfına atanma hakkı verildi.

Haber siteleriyle ilgili yeni düzenleme

Kanunla internet haber sitelerinin nitelikleri ve yükümlülükleri de belirlendi.

Resmi ilan almak isteyen internet haber siteleri için haber ve okur sayısı ile yayın süresi gibi kriterler getirildi.

Resmi ilan kesme cezaları ihlalin ağırlığına göre 1 günden 25 güne kadar çıkabilecek.

Akaryakıtta vergi kaçağına önlem

Akaryakıt ve LPG sektöründe riskli mükelleflerden alınan teminatların artırılmasına yönelik yetki de genişletildi.

Mevcut sistemde iki kat olan artırma sınırı beş kata çıkarıldı. Ayrıca, 6 Şubat depremleri sonrası yeniden inşa projelerinde uygulanan KDV istisnası 31 Aralık 2028'e kadar uzatıldı.

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