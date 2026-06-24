TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Başbakanı Esedov ile görüştü

Başbakanlık binasında gerçekleşen görüşmede, Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik düzeyine ulaşan ikili ilişkilerin, ekonomi, eğitim, kültür, enerji ve ulaştırma gibi her alanda daha da geliştirilmesi ile parlamentolar arası işbirliğinin artırılması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Azerbaycan Milli Meclisinin ev sahipliğinde çok başarılı bir toplantı gerçekleştirildiğini, güzel tartışmaların yapıldığını ve görüşlerin paylaşıldığını belirterek, İSİPAB Konferansı'nın sonuçlarının faydalı olmasını temenni etti.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geldiği noktadan duydukları memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, Karabağ'daki haklı mücadelesinde Azerbaycan'ın gösterdiği cesaret ve kahramanlıkla elde edilen zaferden sonra çok daha gelişmiş bir Karabağ'ın ortaya çıkacağına emin olduklarını kaydetti.

Karabağ zaferiyle Kafkaslar'daki dengenin değiştiğini, Türk dünyasının öneminin bütün bölge ülkeleri ve dünya ülkeleri nezdinde arttığını vurgulayan Kurtulmuş, Ermenistan ile yürütülen müzakerelerde sonuna kadar gidilerek olumlu sonuçlar elde edilmesi arzusunu paylaştı.

Kurtulmuş, Orta Koridor'un önemine de dikkati çekerek, bu koridorun açık tutulması ve daha da güçlendirilmesi için her türlü çalışmayı yaptıklarını belirtti.

ABD ve İran arasında İsviçre'deki müzakerelerin bölgeye yeni bir pencere açacağını, Orta Doğu'daki dengeleri yakından etkileyeceğini ifade eden Kurtulmuş, barışın kalıcı olmasını temenni etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, çatışmaların müzakere masasında çözülebileceğine inandıklarını, Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere müzakere ve diplomasi yoluyla tarafların istedikleri sonuçları elde edebileceklerini kaydetti.

Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, TBMM Katip Üyesi ve İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, İSİPAB Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün de yer aldı.